Минск, , 13:32 — REGNUM Властям Белоруссии следует «обеспечить гарантии защиты законных прав организаций и граждан, в отношении которых проводится расследование, и дать возможность организациям гражданского общества и активистам осуществлять свою деятельность без преследований и угроз в соответствии с обязательствами Белоруссии в рамках международных норм в области прав человека». Об этом говорится в опубликованном 15 июля «Заявлении Страновой команды Организации Объединенных Наций в Белоруссии в связи с задержаниями представителей белорусского гражданского общества».

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В представительстве ООН напомнили: недавно Верховный Комиссар ООН по правам человека в своем заявлении на 47-й сессии Совета по правам человека отметила, ситуация в Белоруссии «продолжает ухудшаться из-за серьезного сужения пространства для деятельности гражданского общества, включая ограничения прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций, обыски и аресты представителей гражданского общества и независимых СМИ и судебное преследование правозащитников и журналистов».

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Там также напомнили, что подвергшиеся обыскам белорусские организации являются членами национального Совета по устойчивому развитию и Партнёрской группы устойчивого развития. Отмечена их важная роль в предоставлении основных услуг и помощи уязвимым группам населения. В заявлении подчёркнуто: «Страновая команда ООН обеспокоена тем, что такие действия негативно сказываются на сотрудничестве и духе равноправного партнерства между государством и гражданским обществом, что является необходимым условием достижения Целей устойчивого развития и Повестки-2030».

Страновая команда ООН убеждена: решающую роль в достижении Целей устойчивого развития отведена партнёрским отношениям между разными частями общества. ООН выразила готовность «способствовать диалогу между всеми партнерами с целью продолжения взаимодействия и восстановления сотрудничества в приоритетных областях развития Белоруссии».

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