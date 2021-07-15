Москва, 15 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Правительство России выделит 2 млрд рублей на приобретение троллейбусов и трамваев, сообщил 15 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Трамвай «Витязь-Москва»

«Выделим Красноярскому краю более 2 млрд рублей на реализацию мероприятий проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», чтобы снизить вредные автомобильные выбросы в атмосферу», — сказал он, уточнив, что средства пойдут на закупку современного электротранспорта — 50 троллейбусов и 25 трамваев российского производства.

Глава правительства обратил внимание, что сейчас у отечественных производителей есть хорошие модели.