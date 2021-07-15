Бишкек, 15 июля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Айбек Джунушалиев ознакомился с проектом Бурулдайского водохранилища и обводного Чуйского канала — 2. Об этом сообщили в пресс-службе правительства сегодня, 15 июля.

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Вице-премьер-министр поручил министерству сельского, водного хозяйства и развития регионов завершить топографическую съемку местности и ускорить подготовку проектно-сметной документации водных объектов.

Также высокопоставленный чиновник отдал министерству энергетики и промышленности поручение внести предложения по установке гидроагрегатов для дальнейшей выработки электроэнергии.

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