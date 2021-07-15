Москва, 15 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В настоящее время состояние музыканта и актера Петра Мамонова, который ранее заразился коронавирусом, является крайне тяжелым с отрицательной динамикой. Об этом 15 июля сообщила супруга музыканта Ольга Мамонова.

Цитата из к/ф «Иерей-сан. Исповедь самурая». Реж. Егор Баранов. 2015. Россия Петр Мамонов

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«Динамика отрицательная, состояние крайне тяжелое», — приводит её слова РИА Новости.

При этом 1 июля стало известно, что заразившийся SARS-CoV-2 музыкант был подключен к аппарату ИВЛ.

Отметим, Петр Мамонов является основателем и лидером андеграундной группы «Звуки Му». Также снимался в фильмах режиссёра Павла Лунгина «Такси-блюз» (1990) и «Остров» (2006). Роль в последнем из них принесла Мамонову большое количество наград.