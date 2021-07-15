Ульяновск, 15 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области подтверждено ещё 229 случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Эти данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

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По данным на 15 июля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждён 61 541 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 229.

Вылечились 58 060 пациентов, что составляет 94,34%. Из них за последние сутки выписаны 128 человек.

Кроме того, в Ульяновской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли ещё десять человек — таким образом, число летальных исходов достигло 1818.

Отметим, что в Ульяновской области продолжает проект «Активное долголетие», который наиболее актуален в условиях пандемии коронавируса. С начала года его участниками стали свыше 1,2 тыс. жителей пожилого возраста.