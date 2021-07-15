Красноярск, 15 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Ухудшение погоды прогнозируется в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

54.mchs.gov.ru Штормовой ветер

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 15 июля и ночью 16 июля в центральных районах Красноярского края ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град.

Также прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. Местами возможны порывы ветра до 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение передано в Забайкальском крае.

Читайте также: В Забайкалье передано штормовое предупреждение