Вашингтон, 15 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Калифорнии на аукционе RM Sotheby's продадут уникальный суперкар Cizeta-Moroder V16T. Об этом сообщается на сайте компании.

Roadandtrack.com Cizeta-Moroder V16T

Аукцион, на котором будет продана модель, состоится в середине августа текущего года. Модель является предсерийным прототипом с номером шасси 001. При этом всего компания выпустила девять серийных моделей Cizeta-Moroder V16T.

Кроме того, выставленная на продажу модель была в собственности музыканта Джорджо Мородеру. Это единственный суперкар, на кузове которого нанесено имя музыканта.

Созданием Cizeta-Moroder V16T занимались экс-инженер Lamborghini Клаудио Дзамполли и известный дизайнер Марчелло Гандини.

Купе получило 16-цилиндровый двигатель объёмом 6,0 литра, а также оригинальный дизайн интерьера и экстерьера.

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