Минск, , 13:28 — REGNUM Незарегистрированной в Белоруссии «Правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании 14 июля 11 своих сотрудников, а также двух бывших представителей центра. Восемь из них задержаны в рамках уголовного дела по ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) на 72 часа.

Среди задержанных — руководитель ПЦ «Весна» Александр Беляцкий и его заместить Валентин Стефанович. Некоторых задержанных уже отпустили, сообщает обслуживающий прозападную оппозицию центр.

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