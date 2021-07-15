Новосибирск, 15 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области найдено тело 30-летней жительницы города Новосибирска, которая исчезла в феврале 2021 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в марте было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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Тело обнаружили в лесополосе на территории Колыванского района рядом с посёлком Рыбачий. Как отмечается, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

«В настоящее время тело девушки направлено для проведения судебно-медицинского исследования. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств смерти девушки», — отметили в управлении.

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