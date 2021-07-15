Бишкек, 15 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подарил квартиру семье пограничника Бекзода Юлдашева, погибшего во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, пишут местные СМИ.

President.kg Президент Киргизии Садыр Жапаров

Напомним, что в период с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

Поводом для него стала попытка таджикистанцев установить камеры видеонаблюдения на территории принадлежащего Киргизии водозабора в Баткенской области.

В ходе конфликта погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше ста жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.