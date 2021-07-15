Пермь, 15 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 376 заражений коронавирусом, что на три меньше, чем днём ранее, сообщает 15 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных случаев заражений с начала пандемии в регионе достигло 66 331. Показатель заболеваемости составил 2551,9 на 100 тыс. населения, регион занимает 68 ранговое место среди субъектов РФ.

Оправились от болезни 58 898 пермяков. Жертвами COVID-19 стали 2898 человек, в том числе 20 — за последние сутки.

Сегодня в больницах лечение получает 2291 пациент с коронавирусной инфекцией. К аппаратам ИВЛ подключены 68 пермяков.