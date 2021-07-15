Нижний Новгород, 15 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Нижегородской области действует полный запрет на посещение лесов из-за аномально жаркой погоды и введения четвертого и пятого классов пожарной опасности. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

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По словам главы минлесхоза Романа Воробьева, сейчас обстановка с лесными пожарами в Нижегородской области сейчас находится на особом контроле.

«Задействованы все силы ведомства, включая современную систему мониторинга «Лесохранитель». Также усилены авиационное и маршрутное патрулирование», — подчеркнул он.

Также в ведомстве отмечают, что за последнее время в лесных массивах Нижегородской области зарегистрировано 42 пожара, большинство из которых произошли по вине людей и погодных условий. Крупных пожаров в регионе не зафиксировано, средняя площадь возгорания составляет 0,77 га.