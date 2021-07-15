Грозный, 15 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Минздрав Чечни объяснил резкое увеличение показателя смертности от COVID-19. По словам главы ведомства Эльхана Сулейманова, рост произошел из-за улучшения диагностики и увеличения числа проводимых ПЦР-тестов. На самом деле смертность в настоящее время гораздо ниже, чем в первые две волны коронавируса, отметил министр.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Смертность в первый год пандемии оценивалась как избыточная, так как во всем мире ПЦР-исследования, тесты и прочие методы не были столь эффективны, как сейчас. <…> Покидающих этот мир без ПЦР-подтверждения мы не показывали. На сегодняшний день из 800 пациентов, которые лежат в наших учреждениях практически все имеют ПЦР-тесты. Смертность на сегодняшний день гораздо ниже, чем в первые две волны», — цитирует министра ИА «Чечня Сегодня».

По словам Сулейманова, в первые две волны подтверждалась на COVID-19 практически только одна из десяти смертей. Это было связано в том числе и из-за религиозных традиций не делать вскрытие после смерти. Поэтому данные по умершим пациентам попадали в избыточную смертность (временное увеличение смертности по сравнении с ожидаемой, которая фиксируется в том числе в связи с эпидемиями).

Напомним, в Чечне в последний месяц фиксируется резкий рост числа смертей от COVID-19. За прошедшие сутки скончались девять апциентов, сутками ранее — десять. Общее число случаев летального исхода достигло к 15 июля 224.