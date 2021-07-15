Воронеж, 15 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Ливни, грозы и даже град прогнозируются в Воронежской области на 16 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

65.mchs.gov.ru Ливень

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

«Получена информация о неблагоприятных погодных условиях. Днем 16 июля 2021 года по Воронежской области ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град, при грозах местами порывы ветра 15−20 м/с», — сообщили в ведомстве.

Как напоминает ИА REGNUM, в Воронежской области 15 июля действует штормовое предупреждение из-за сильной жары — в отдельных районах региона воздух может прогреться до +36 градусов. 16 июля жара спадёт — днём прогнозируется до +26. Однако уже 17−18 июля вновь вернётся зной более +30 градусов.