Вашингтон, 15 июля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс выступила в суде по делу об отмене опеки над ней. Об этом 15 июля пишет издание Peopletalk.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

На новом слушании Спирс не присутствовала лично, а сделала несколько заявлений по телефону. Артистка призналась, что выступает в суде для того, чтобы «избавиться от контроля отца и обвинить его в злоупотреблении своими полномочиями». «Это опекунство позволило отцу погубить мою жизнь. И если это не насилие, то тогда я не знаю, что такое насилие в вашем понимании. В какой-то момент я думала, что они пытаются убить меня», — сообщила она.

Ранее Бритни Спирс выступила в суде с требованием отстранить от опеки её отца Джеймса Спирса. Певица рассказала, что он и другие опекуны запрещают ей выезжать из дома, а также заводить семью и детей.