Москва, 15 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Правительство России выделит средства на первый этап строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге, сообщил 15 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство автомобильной развязки

По его словам, на эти цели будет выделено 3 млрд рублей.

«За счёт этих средств будет обеспечено сооружение Витебской развязки. Она соединит Западный скоростной диаметр и новую магистраль, а значит поможет разгрузить движение в исторической части города», — сказал он.