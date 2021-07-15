Владимир, 15 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 15 июля зарегистрировано 1337 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены 12 смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления был выписан 37 тыс. 81 человек.