Астана, 15 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким бывшего верховного муфтия республики Абсаттара Дербисали, сообщили в пресс-службе экс-президента.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Назарбаев отметил, что Дербисали был «мудрым, дальновидным и жизнерадостным человеком, посвятившим свою жизнь науке и религиозному просвещению».

Экс-президент добавил, что ученый внес существенный вклад в укрепление межрелигиозного мира и межнационального согласия, работая председателем духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля скончался бывший председатель ДУМК, ученый, религиовед Абсаттар Дербисали. В последние годы он возглавлял институт востоковедения министерства образования и науки Казахстана.