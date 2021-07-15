Вашингтон, 15 июля 2021, 13:32 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена не называла конкретной даты визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.
В сообщении сказано что Байден, разговаривая с Зеленским, пригласил его посетить США «этим летом». Более точной даты визита пока нет.
Как сообщало украинское издание «Зеркало недели», администрация США якобы хочет переместить визит Зеленского на август, чтобы президент Украины не смог обсудить с сенаторами и конгрессменами вопросы «Северного потока — 2» и получения Украиной плана действий относительно членства в НАТО.
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