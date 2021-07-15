Вашингтон, 15 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Администрация президента США Джозефа Байдена не называла конкретной даты визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

В сообщении сказано что Байден, разговаривая с Зеленским, пригласил его посетить США «этим летом». Более точной даты визита пока нет.

«Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет происходить, и всё ещё ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату», — заявили в пресс-службе Белого дома.

Как сообщало украинское издание «Зеркало недели», администрация США якобы хочет переместить визит Зеленского на август, чтобы президент Украины не смог обсудить с сенаторами и конгрессменами вопросы «Северного потока — 2» и получения Украиной плана действий относительно членства в НАТО.