Владимир, 15 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Во Владимирской области 15 июля подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Всего в области были зарегистрированы 39 тыс. 718 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 37 тыс. 81 пациент, в том числе 238 человек — за последние сутки.