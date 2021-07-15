Барнаул, , 13:21 — REGNUM Обязательный техосмотр не имеет никакого отношения к реальной проверке технического состояния автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя инициативу МВД, он пояснил:

К техосмотру готов! (сс) rawpixel

«Автолюбители видят, во что техосмотр превратился в последние годы. Фактически автолюбители проходят его либо абсолютно формально, либо вообще за небольшую плату просто покупают талон о его прохождении у страховщиков при покупке полиса ОСАГО. Никакого отношения к реальной проверке технического состояния автомобилей техосмотр в нынешнем виде не имеет — это всего лишь коррупционная кормушка и способ заработать для одних и бессмысленная трата денег — для других.

Поэтому Справедливая Россия — За правду давно требовала отменить эту обираловку людей и отрадно, что МВД нас наконец услышало!».

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой отмены обязательного техосмотра для легковушек и мотоциклов выступил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. По его словам, соответствующие предложения уже направлены ведомством в правительство РФ.

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