Барнаул, 15 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Обязательный техосмотр не имеет никакого отношения к реальной проверке технического состояния автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя инициативу МВД, он пояснил:

(сс) rawpixel К техосмотру готов!

«Автолюбители видят, во что техосмотр превратился в последние годы. Фактически автолюбители проходят его либо абсолютно формально, либо вообще за небольшую плату просто покупают талон о его прохождении у страховщиков при покупке полиса ОСАГО. Никакого отношения к реальной проверке технического состояния автомобилей техосмотр в нынешнем виде не имеет — это всего лишь коррупционная кормушка и способ заработать для одних и бессмысленная трата денег — для других.

Поэтому «Справедливая Россия — За правду» давно требовала отменить эту обираловку людей, и отрадно, что МВД нас наконец услышало!».

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой отмены обязательного техосмотра для легковушек и мотоциклов выступил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. По его словам, соответствующие предложения уже направлены ведомством в правительство РФ.

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