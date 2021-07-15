Москва, , 13:20 — REGNUM В числе ряда тем, которые обсудили президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, фигурировал вопрос поддержки белорусского государства в свете введённых Западом санкций. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

«Действительно, вопросы поддержки Белоруссии на фоне удушающих санкций фигурировали на повестке дня», — сказал Песков.

По его словам, по итогам переговоров двух лидеров «даны поручения правительствам [двух стран], которые работают в этом плане».