Пекин, 15 июля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован в городе Бачжун провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает Государственное телевидение КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

В конце июня у 55-летнего местного жителя поднялась температура, в больницу его поместили 4 июля. Через два дня региональный центр по контролю и профилактике заболеваний выявил, что пациента поразил вирус H5N6.

В настоящее время местные медики проверяют всех, кто контактировал с домашней птицей. Также проводятся забои птицы. Помещения в доме заболевшего обеззараживают, как и пространство на соседних фермах.

Эксперты заключили, что вирус H5N6 передался в данном случае от птицы к человеку. Случаев заражения человека человеком не было, угрозы масштабного распространения штамма нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Китая зарегистрировали случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Прежде он передавался только между животными.

Читайте также: В КНР выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3