Москва, 15 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию или лечение.

Иван Шилов ИА REGNUM Анна Кузнецова

«Надеюсь, это предложение войдет в народную программу — предоставлять родителям, которые выезжают с детьми (инвалидами) на реабилитацию и санаторно-курортное лечение, дополнительный оплачиваемый отпуск», — сказала она в ходе сессии «Повышение качества жизни инвалидов — приоритет народной программы «Единой России».

Омбудсмен также предложила включить в народную программу упрощение процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов. Как заявила Кузнецова, её необходимо проводить в течение двух дней с привлечением всех необходимых специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, партия «Единая Россия» сегодня, 15 июля, проводит стратегическую сессию по мерам поддержки инвалидов и их семей.