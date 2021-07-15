Москва, 15 июля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В первом полугодии текущего года в Москве было одобрено строительство свыше 19,5 млн кв. м жилых, офисных и торговых проектов, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда одобрили строительство 10,99 млн кв. м разной недвижимости. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Строительство дома

«С января по июнь 2021 года Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы приняла 1529 решений, в соответствии с которыми одобрено строительство 19,65 млн кв. м всей недвижимости в столице», — приводит пресс-служба слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Также она уточнила, что в первом полугодии нынешнего года застройщики больше всего интересовались жилыми, офисными и торговыми объектами.

Кроме того, указывается, что за аналогичный период 2020 года было принято 1350 решений и одобрено строительство 10,99 млн кв. м различной недвижимости.

Отмечается, что эта разница почти в два раза связана с пандемией коронавируса, при этом добавляется, что показатели 2019 года свидетельствуют о том, что на данный момент интерес девелоперов к строительству возрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за первые шесть месяцев 2021 года в Москве объём ввода недвижимости составил 77% от годового плана.