Стокгольм, 15 июля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июля, в Швеции были отменены очередные ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, теперь число посетителей торговых центров, магазинов, музеев и парков развлечений больше не будет зависеть от их квадратуры. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

(сс) Nickolay Romensky Люди в масках в магазине в период пандемии. Великобритания

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В то же время ограничения на маршруты дальнего следования авто‑ и железнодорожного транспорта также снимаются.

15 июля в эфире телеканала SVT государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл прокомментировал развитие эпидемиологической ситуации в стране.

«Можем ли мы вздохнуть с облегчением?» — спросили Тегнелла.

«Нет, это не тот сигнал, который мы хотим послать. Пандемия продолжается, и опыт многих стран показывает, что распространение коронавирусной инфекции может начаться снова, если ограничения будут слишком ослаблены, а люди вернутся к той жизни, которая была до пандемии», — отметил эпидемиолог.