Саратов, 15 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Саратовском области 15 июля произошло массовое дорожно-транспортное происшествие на трассе Саратов — Волгоград. Неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе в 11:30 (местное время) столкнулись пять автомобилей, сообщает СУ СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

По предварительной информации, пострадали 11 человек, в том числе шестеро детей. Десяти пострадавшим потребовалась госпитализация. Проводится доследственная проверка, Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

В местных СМИ появилась информация, что столкнулись Газель, Kia, Volvo, Citroen и фура.

ИА REGNUM ранее сообщало, на улице Лесозаводской в городе Энгельсе около 08:30 (местное время) 9 июля 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 13-летнего мальчика, который от полученных травм скончался на месте.

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