Пермь, 15 июля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Соликамске Пермского края произошло ДТП с участием легковой машины и автомобиля скорой помощи. Пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

59.мвд.рф Авария в Соликамске

Транспортные средства столкнулись в Соликамске ранним утром 15 июля. По оперативным данным полиции, автомобиля «Лада Гранта» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП травмы получили водитель легкового автомобиля, и два его пассажира 2001 и 2002 годов рождения. Все они госпитализированы. Кроме этого, водителю скорой помощи 1979 года рождения и двум фельдшерам 1978 и 1981 годов рождения оказана разовая помощь.