Ижевск, 15 июля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В течение полугодия, с января по июнь 2021 года, мошенники похитили у жителей Удмуртии дистанционным способом больше 230 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По итогам аналогичного периода прошлого года ущерб от действий мошенников составил 158 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

С заявлениями о потере средств в правоохранительные органы республики обратились около 2,8 тыс. человек. Основная част заявителей — среднего возраста, более 500 человек — пенсионеры и 19 несовершеннолетних жителей.

Наибольшее число случаев мошенничества происходят в попытке защититься от незаконных кредитов путем оформления встречных, также пострадавшие пытаются предотвратить несанкционированную транзакцию. Кроме того, средства похищались при продаже и покупке товаров и услуг в интернете, в надежде получения бонусов от банка и дополнительного заработка на бирже.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2021 года в России на 57% увеличился общий объем финансовых операций, произведенных без согласия клиента, сообщается в отчёте Банка России, опубликованном 9 июля. Общий объём таких операций, в том числе мошеннических, вырос до 2,9 млрд рублей, а их количество увеличилось на 40%.

Читайте также: В России на 57% увеличился объём банковского мошенничества