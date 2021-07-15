Москва, , 13:10 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение жителей деревни Верхний Карбуш Омской области к немецкому канцлеру Ангеле Меркель, касающееся состояния местных дорог.

Разбитая дорога

Песков заявил о том, что в данном случае «гнев жителей этого села» оправдан.

«Это недопустимая абсолютная халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Верхнего Карбуша направили обращение к Ангеле Меркель в начале июня 2021 года. Они попроси отремонтировать дорогу в деревне, добавив, что местные чиновники их не слышат. Также, по словам местных жителей, указанное село основали русские немцы.

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15 июля стало известно, что жители Верхнего Карбуша получили ответ от властей Германии. В ответе говорится, что вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ.

Добавим, инициировавшая обращение к властям Германии депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова — известная личность в Омской области. Она прославилась участием в голодовках и различных акциях протеста.