Грозный, 15 июля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Чечне за последние двое суток ежедневно подтверждаются тесты на коронавирус у 107 жителей республики. Такого большого числа заразившихся не фиксировалось с начала января 2021 года, сообщили 15 июля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число носителей коронавируса достигло в республике 13 963 человек. Из них сумели справиться с болезнью 12 580 пациентов, в том числе 14 человек — за прошедший день.

За последние сутки также были зафиксированы девять смертей от осложнений после COVID-19. Общее число случаев летального исхода достигло в Чечне 224. По показателю смертности от COVID-19 регион вышел на пятое место в Северо-Кавказском федеральном округе.