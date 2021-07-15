Чебоксары, 15 июля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Чувашии удаётся сдерживать резкое распространение новой коронавирусной инфекции, при этом по-прежнему ежедневно регистрируют летальные исходы. Эти данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

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По данным на 15 июля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 28 190 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 63. Напомним, что накануне было лабораторно подтверждено 62 случая заражения.

Победили болезнь 25 728 пациентов, из них за последние сутки вылечились 60 человек. Доля выздоровевших составляет 91,27%.

При этом в Чувашии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё четыре пациента. Всего умерли 1628 ковид-пациентов.

По данным минздрава Чувашии, в республике в амбулаторных условиях организована работа 31 центра, в 16 ковидных госпиталях развернули 2232 койки.