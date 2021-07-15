Москва, 15 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Краткосрочной задачей нового главного тренера сборной России по футболу будет выход на чемпионат мира — 2022. Об этом 15 июля заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Media.gazprom-neft.ru Президент Российского футбольного союза Александр Дюков

«Задачи у нас такие: краткосрочная — выйти на чемпионат мира — 2022», — сказал Дюков.

В качестве долгосрочной задачи он назвал продолжение строительства новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024.

Он добавил, что не может ответить на вопрос о конкретных кандидатурах на пост тренера сборной, поскольку «найти тренера под наши цели — задача непростая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дюков заявил, что новый главный тренер сборной России по футболу будет назначен в течение недели.