Екатеринбург, 15 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Акционеров корпорации «ВСМПО-Ависма» забрасывают письмами с недостоверной информацией о деятельности объединения, сообщили в пресс-службе корпорации.

Vsmpo.ru ПАО «ВСМПО-Ависма» на выставке

В мошеннических сообщениях заявлялось, что форма собственности «ВСМПО-Ависма» якобы скоро изменится, а акционерам предлагалось передать свои акции третьим лицам на хранение. Мошенники утверждали, что компания якобы приняла решение о принудительном выкупе акций.

«Любые заявления, предложения, высказывания или корреспонденция на этот счет не соответствуют действительности», — сообщили в пресс-службе «ВСМПО-Ависма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд обязал экс-главу «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Воеводина выплатить корпорации 1,95 млрд рублей.