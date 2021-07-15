Павлодар, Казахстан, 15 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Медицинские работники в казахстанском Павлодаре выдали более 200 поддельных паспортов вакцинации. Об этом сообщили 15 июля на портале МВД Казахстана Polisia.kz.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

Полицейские совместно с сотрудниками комитета национальной безопасности задержали заведующего и медсестру одной из поликлиник Павлодара.

Они подозреваются в ложной регистрации в базе данных вакцинированных за денежное вознаграждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 385 УК Казахсана (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград, неоднократно совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Отметим, преступление по ч. 2, ст. 385 УК Казахстана наказывается штрафом в размере до 4000 МРП, или 11,668 млн тенге ($27,4 тыс.). Ограничение или лишение свободы может достигать четырех лет.