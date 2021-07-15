Брянск, 15 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Суд вынес приговор двум иностранцам, обвиняемым в незаконном производстве наркотических средств и психотропных веществ в Погарском районе Брянской области. В сельском частном доме они устроили нарколабораторию, из которой оперативники изъяли более 145 кг запрещённых веществ, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

33.мвд.рф Нарколаборатория

Обвиняемые в 2020 году обустроили производство наркотиков в одном из домов села Евдоколье. Мужчины из химических реагентов и прекурсоров изготовили более 145 кг наркотических средств. После задержания один из обвиняемых на месте происшествия попытался дать сотруднику полиции взятку в размере почти 253 тысячи рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Суд приговорил одного мужчину к 19 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей, второго — к 18 годам заключения со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.