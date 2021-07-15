Уфа, 15 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Тело неизвестного мужчины подняли со дна карьера спасатели в Уфе. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что вечером 15 июля спасатели получили информацию о том, что поселке Романовка в карьере утонул мужчина. Водолазы обнаружили его тело на глубине 3,5 метра в 30 метрах от берега.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году на водных объектах Башкирии утонул 101 человек, в том числе 13 несовершеннолетних.