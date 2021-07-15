Москва, , 13:05 — REGNUM В статье о русских и украинцах президент РФ Владимир Путин писал о минах замедленного действия, заложенных в период СССР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«В своей статье Путин говорил в целом о тех минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах и так далее. Что касается обсуждения статьи, оно действительно ведется очень активно. Статья весьма и весьма резонансная, и действительно она привлекает к себе большое внимание разных экспертов, которые высказывают разную точку зрения», — сказал Песков.

Он напомнил, что «никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на это счет не было и нет».

Песков также подчеркнул, что эксперты «вольны обсуждать это [статью Путина] так, как они хотят».