Москва, 15 июля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Ситуация с дорогами в селе Верхний Карбуш Омской области, жители которого обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой починить им дорогу, является недопустимой халатностью властей региона. Об этом 15 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей», — сказал представитель Кремля, комментируя слова одного из журналистов о том, что жители омского села уже несколько лет обращаются во все региональные и муниципальные власти и в Минстрой РФ, однако сроки ремонта улицы все время сдвигают.

Также Песков добавил, что, по его мнению, теперь власти региона обратят внимание на эту ситуация и примут необходимые для ее разрешения меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители деревни Верхний Карбуш Омской области, направившие соответствующее сообщение немецкому канцлеру Ангеле Меркель, получили ответ властей Германии на просьбу отремонтировать дорогу.