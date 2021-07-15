Москва, 15 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. С января по май 2021 года в России было произведено 686,5 тыс. автотранспортных средств (грузовиков, легковушек, автобусов), что на 49% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на данные аналитической компании «АСМ-холдинг».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

За отчётный период в России было произведено 610,3 тыс. легковых машин, что на 50,5% больше, чем в январе — мае прошлого года. При этом производство легковушек российских марок выросло на 80,6%, до 190,8 тыс. экземпляров.

Так, за первые пять месяцев нынешнего года аналитики зафиксировали следующую динамику выпуска машин отечественных брендов: «АВТОВАЗ» — (+66,0%), «ЛАДА Ижевск» — (+75,7%), «Лада Спорт» — (рост в 2,9 раза), «ЧеченАвто» — (+30,3%, УАЗ — (59,5%).

А объемы выпуска машин иностранных марок увеличились на 39,9% и составили 419,5 тыс. авто. Доля машин иностранных компаний в объеме выпуска всех легковых автомобилей в РФ составила 68,7%. При том, что год назад она составляла 74,0%.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что в России производство автомобилей на водороде начнётся в 2024 году.

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