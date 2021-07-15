Москва, 15 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Жара из России будет «уходить со скандалом», не исключено появление смерчей и града. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов.

Vk.com/typic_tmn Мини-смерч на улице Тюмени

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

По его словам, есть ненулевая вероятность одного-двух смерчей. Говорить когда и где не берется никто, все говорят о том, что риск существует.

«Давайте отправим смерчи на второе место, на первое поставим град, грозы и шквалистое усиление ветра. Их вероятность гораздо выше. Я бы выразил свою мысль таким образом: «Жара будет уходить со скандалом», — сказал он в беседе с «Лентой».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 июля, летняя жара, стоящая в столице России, установила новый рекорд, сравнявшись с аномальными температурами, зафиксированными в 1951 году. Днём температура воздуха в российской столице достигла отметки в 34,1 градуса по шкале Цельсия, повторив значение 14 июля 1951 года.

Читайте также: Жителей Москвы ждёт ливень, возможен град