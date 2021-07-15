Сеул, , 13:09 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём примет участие в виртуальном саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

В текущем году саммит пройдёт под председательством Новой Зеландии. Участники форума планируют обсудить вопросы восстановления экономики после пандемии коронавируса, вакцинацию, а также поддержку работников и бизнеса в условиях пандемии.

Известно, что в саммите также примут участие президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин.

Саммит АТЭС — это форум стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в области торговли и инвестиций. В нем участвует 21 государство.