Москва, 15 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Новый главный тренер сборной России по футболу будет назначен в течение недели. Об этом 15 июля заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Дарья Драй ИА REGNUM Гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков

«Мы планируем завершить поиски тренера, провести переговоры и подписать контракт до начала чемпионата России», — сказал Дюков.

Он добавил, что в РФС ставят целью подписать контракт с тренером исходя из целей и задач, стоящих перед сборной, а не исходя из того, какой паспорт у тренера.

Напомним, новый сезон чемпионата России по футболу стартует 23 июля. Станислав Черчесов был уволен из сборной России 8 июля.