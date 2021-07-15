Киев, 15 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Депутатов Верховной рады Украины, которые систематически пропускают заседания парламента, следует лишать мандата. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Громадське».

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"Это принципиальная вещь, которую, так или иначе, надо будет сделать. Надеюсь, когда снова нормально заработает Конституционный суд, мы повторно будем обращаться», — сказал он.

Спикер напомнил, что ранее подобные законопроекты уже рассматривались. На них были получено отрицательное заключение.

Как сообщало, ранее Разумков рассказал о правках, предложенных к законопроекту «Об олигархах». Важнейшим изменением, с его точки зрения, является орган, который вносит лиц в список олигархов. Разумков считает, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не может выполнять данную функцию.