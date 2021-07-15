Барнаул, 15 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Уточнённые Рострудом правила отстранения непривитых от COVID-19 сотрудников раскритиковал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он заявил: властям пора прекращать заниматься юридической казуистикой:

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»Позиция «Справедливой России — За правду» по принудительной вакцинации и любым негативным последствиям для гражданина в случае отказа от неё очень четкая — всё это незаконно. Да, согласно статье 55 Конституции РФ ограничение прав и свобод возможно, но только в общественно значимых целях, только в той мере, какой это необходимо, и только федеральным законом.

Считаю, что властям пора прекращать заниматься юридической казуистикой, а необходимо уже чётко определиться — если чиновники считают, что отстранение от работы соразмерно отказу работника от вакцинации, а значит, обоснованно, то это должно чётко и конкретно быть закреплено в Трудовом кодексе, а если нет, то пора прекратить кошмарить работников и бизнес и рассылать странные письма, которые не являются нормативными правовыми актами, а значит, и не обязательны к исполнению!».

Напомним, ранее о том, что Федеральная служба по труду и занятости РФ уточнила правила отстранения непривитых от COVID-19 сотрудников, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов».

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