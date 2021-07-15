Москва, 15 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Парк региональных авиакомпаний является устаревшим. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поврежденная обшивка самолета

«Действительно, здесь есть правда. Конечно, парк региональных авиакомпаний — он весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так», — сказал Песков.

Так он отреагировал на вопрос о том, что парк авиакомпаний устарел, вследствие чего происходят случаи ЧП с самолётами и вертолётами.