Махачкала, 15 июля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Дагестане открыли мемориальный комплекс, посвященный первому главе Чечни, Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову. Мемориал построен в селе Бамматюрт Хасавюртовского района. Торжественная церемония открытия прошла 14 июля. В ней приняли участие члены правительства обеих республик, депутаты Госдумы и парламента Дагестана.

Kremlin.ru Ахмат Кадыров

Участники мероприятия подчеркнули огромный вклад первого руководителя Чечни в борьбе с терроризмом и в установлении прочного мира на чеченской земле. Была также отмечена значимость появления памятного мемориального комплекса в укреплении добрососедских братских отношений между Дагестаном и Чечней.

Благодарность за участие в реализации проекта выразили главе Чечни Рамзану Кадырову, его представителю в Дагестане Камалдину Сулейманову и Региональному общественному фонду имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Напомним, 23 августа Ахмату-Кадырову исполнилось бы 70 лет. К этой дате в Чечне проводятся десятки мероприятий. Установка мемориала в Дагестане памяти первого главы Чечни также посвящена этой дате.