Москва, 15 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Вакансия программиста «1С» чаще всего встречается в списке высокооплачиваемых вакансий в крупных российских городах. Однако самую высокую зарплату предлагают офтальмохирургу в Пензе, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Сварщик

Авторы исследования изучили вакансии июля в российских городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Программисты «1С» встретились в топах восемь раз, им предлагают зарплату от 60 тыс. до 120 тыс. рублей.

В крупнейшей глазной клинике Пензы офтальмохирургу предлагают работу за 250 тыс. рублей в месяц — это самая дорогая вакансия месяца. В Томске 200 тыс. рублей предлагают будущему руководителю группы внедрения «1С», сообщает ТАСС.

При этом в Хабаровске чаще всего встречались вакансии с шестизначной зарплатой, а вот Оренбурге и Ярославле ни одной такой не было.

В Набережных Челнах и Кирове требуются начальники автоколонны, им обещают от 70 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц. В Ульяновске и Ярославле ищут главного бухгалтера на зарплату в 60−100 тыс. рублей.

В Хабаровске предлагают около 150 тыс. рублей в месяц заместителю финансового директора строительной компании. В Ижевске на такую же зарплату ищут главу группы мобильных разработчиков в IT-компании и руководителя разработки «1С», в Иркутске — начальника финансово-экономического отдела в геологоразведочной компании.

В списке дорогих вакансий есть разработчики сайтов и инженеры-проектировщики (около 140 тыс. рублей), врач-уролог (120 тыс. рублей), сосудистый хирург (от 100 тыс. рублей), психиатр-нарколог (81 тыс. рублей).

Из числа рабочих специальностей нужен машинист гусеничного и пневмоколесного крана (120 тыс. рублей), сварщик (95 тыс. рублей), автоэлектрикам, машинистам экскаватора, слесарям обещают до 60 тыс. рублей.

Читайте также: Роструд уточнил правила отстранения непривитых работников